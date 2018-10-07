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С начала года на Харьковщине в результате пожаров погибло более 100 человек, - ГСЧС Украины

С начала года на Харьковщине в результате пожаров погибло более 100 человек, - ГСЧС Украины

С начала года в Харькове и области произошло 5960 пожаров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, огонь не только нанес материальный ущерб на сумму более 32 миллионов гривен, но и унес жизни 119 человек, из которых двое были детьми.

По данным спасателей, осенью, как правило, с понижением температуры окружающей среды существенно увеличивается количество пожаров в жилом секторе.

Обычно возгорания и, как следствие, гибель людей происходят в результате собственной человеческой небрежности и пренебрежения элементарными правилами пожарной безопасности.

А с наступлением отопительного сезона пожары в частном секторе чаще всего возникают в результате неосторожного обращения с печным отоплением, а также из-за неисправных бытовых приборов и перегрузки электросети.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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