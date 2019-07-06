Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:00
Просмотров: 58

С начала года утонули уже больше 600 человек - ГСЧС

С начала года утонули уже больше 600 человек - ГСЧС

С начала года на воде уже погибло более 600 человек, среди которых около сотни - дети. 

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области. 

Кроме того, спасатели напомнили, что традиционно, в ночь с 6 на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Он Сопровождается запусканием девичьих венков в воду, прыжками через ритуальный костер и купанием в водоемах. Однако, если потерять бдительность и не соблюдать правила безопасности, существует риск для жизни - можно получить ожоги или утонуть.

Для того, чтобы этой ночью каждый смог найти свою "судьбу" без ущерба для собственного здоровья, специалисты советует придерживаться простых правил безопасности:

для купания выбирать только специально оборудованные места;

избегать водоемов с быстрым течением и не плавать в одиночестве;

купаться только в светлое время суток;

не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не прыгать через "купальный огонь", если не уверены в собственных силах;

не оставлять без присмотра ритуальный костер, чтобы не спровоцировать пожар;

не позволять детям самостоятельно посещать водоемы.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 