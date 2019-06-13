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С начала лета в Украине утонули более ста человек - ГСЧС

С начала лета в Украине утонули более ста человек - ГСЧС

В течение суток, 11 июня, на водоемах страны утонуло 10 граждан. В то же время, с начала июня вода унесла жизни уже более сотни человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В частности, только в Сумской области в течении 11 июня зафиксированы 4 случая выявления утопленников в реках Сейм, Псел и в пруду в с. Семяновка Конотопского района.

В Запорожской области, около 19 часов 11 июня в ставке в г. Василевка очередным караулом ДПРЧ-15 было найдено, изъято из воды и передано сотрудникам Национальной полиции тело мальчика 2011 рождения, который утонул во время купания.

Дважды вылавливали утонувших и в Черкасской области. В частности, на р. Тясмин в г. Смела найдено тело подростка 2006 года, а на р. Днепр в Черкассах отдыхающими был обнаружен мужчина в возрасте 45 лет, обстоятельства гибели которого выясняют правоохранители.

Вместе с тем на Львовщине 11 июня, а именно в с. Сокольники Пустомытовского района, во время купания в местном озере утонул юноша 2002 года рождения.

Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.

Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 379 человек, из которых 42 ребенка. При этом спасено 156 граждан, в том числе 24 ребенка.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: Украина

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