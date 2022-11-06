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С начала полномасштабного вторжения россияне не смогли уничтожить ни одного HIMARS в Украине

С начала полномасштабного вторжения россияне не смогли уничтожить ни одного HIMARS в Украине

Российские военные, по состоянию на ноябрь, не смогли уничтожить ни одной реактивной системы HIMARS из поставленных США украинской армии.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на чиновника из Минобороны США.

«По словам высокопоставленного чиновника минобороны, попросившего не называть его имени, на сегодняшний день Москве не удалось уничтожить ни одну из пусковых установок HIMARS», — пишет издание.

#химарс #ВСУ

Джерело: https://t.me/infosprotyv/5593

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