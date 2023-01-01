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С начала войны из плена оккупантов удалось освободить 1596 украинцев

С начала войны из плена оккупантов удалось освободить 1596 украинцев

С начала полномасштабного российского вторжения из плена удалось освободить 1596 военных и гражданских украинцев, в том числе 187 женщин.

Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными.

"В общей сложности за этот год под контролем Президента Украины Владимира Зеленского в результате работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными из российской неволи удалось освободить 1596 человек — военных и гражданских. В том числе с начала полномасштабного вторжения освобождены из плена 187 женщин", - говорится в сообщении.

Всего за время войны было произведено 35 обменов.

Как отметили в команде Координационного штаба, работа по дальнейшим обменам не прекращается.

#обмен #пленные

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