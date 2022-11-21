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С начала войны россия выпустила по Украине более 4 700 ракет

С начала войны россия выпустила по Украине более 4 700 ракет

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам международной организации Франкофонии рассказал сколько ущерба принесла рф с момента вторжения в страну.

«Сегодня 270-й день полномасштабной войны. Более 4 700 ракет применила Россия. Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи людей погибли. Сотни тысяч силой депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны», — заявил президент.

Он подчеркнул необходимость остановить российскую агрессию. «Я всегда это говорю: возвращение мира возможно! Но это возможно, когда каждый в мире понимает, что никто в мире не заслуживает ни одного дня террора», — сделал акцент Зеленский.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11199

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