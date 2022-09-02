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С начала войны в Украине погибло более 900 российских элитных военных специалистов

С начала войны в Украине погибло более 900 российских элитных военных специалистов

С начала войны в Украине погибло более 900 российских элитных военных специалистов, на подготовку которых ушли годы и миллионы долларов, - ВВС на основе данных из открытых источников.

Каждый пятый скончавшийся военные был десантником. Еще минимум 148 жертв среди морских пехотинцев и 67 — среди летчиков. Также среди погибших — 151 военнослужащий спецназа ГРУ, почти каждый четвертый из них — офицер (22%). В Росгвардии зафиксировано 245 смертей, большая часть из этих сотрудников состояла в подразделениях особого назначения (СОБР и ОМОН).

Также среди умерших есть офицеры из самых засекреченных подразделений, например, из Центра специального назначения ФСБ, отрядов «Альфа» и «Вымпел». Гибель такого количества офицеров спецслужб свидетельствует о серьезном ударе по спецназу ФСБ. К примеру, более трех сотрудников отряд «Альфа» терял только в 1995–1996 годах, после тяжелых штурмов в Буденновске и Первомайском.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/16671

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