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«С нашего танка еще Ленин выступал» — рашист о сложностях снабжения армии рф

«С нашего танка еще Ленин выступал» — рашист о сложностях снабжения армии рф

По информации ИС, в телефонном разговоре с женой военнослужащий рф Алексей, пребывающий на временно оккупированной территории Харьковской области, сообщил, что ВСУ из танка разбомбили полсела, которое находилось 2 км от них. Алексей рассказал, что сгорело три дома, два склада с продуктами, боеприпасами, а у саперов — склад с минами, также сгорел трактор, по потерям с личного состава: один «200-й» и один «300-й».

Алексей сообщил, что у них в деревне (без уточнений) осталось три трактора (имеется в виду танки), техника, как из музея, еще из Афганистана, также уточнял, что одному из тракторов (танков) 70 лет, из него никто не умеет стрелять, вероятно еще Ленин из него выступал. В дальнейшем Алексей жаловался жене, что руководство хочет, чтобы всех перебили для того, чтобы некого было менять и никакой информации по поводу замены не получают.

#ИС #перехват

https://t.me/infosprotyv/17926

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