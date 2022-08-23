С РФ вкотре обстріляли Харків та область: є поранений

За процесуального керівництва окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

22 серпня близько 21:30 російські військові завдали ракетного удару по Чугуївщині. У селі Стара Гнилиця горіли теплиці. О 6 годині ранку окупанти обстріляли с. Коробочкине: сталась пожежа у приватному будинку площею 90 кв. м. та господарчих спорудах.

О 5 годині ранку зафіксовано обстріл смт Андріївка Ізюмського району: пошкоджено склади агрофірми. Поранено охоронця.

Близько 7 години ранку ЗС РФ обстріляли Київський район м. Харкова. Ворожий снаряд влучив на територію приватного домоволодіння.

Будь-які військові об‘єкти на вказаних територіях відсутні.

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