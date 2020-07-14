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ЄС закликав Вірменію та Азербайджан зупинити збройну конфронтацію

ЄС закликав Вірменію та Азербайджан зупинити збройну конфронтацію

Представники ОБСЄ разом з представниками Вірменії на кордоні з Азербайджаном, 23 червня 2018 року

Європейський союз закликав Вірменію та Азербайджан зупинити збройну конфронтацію та утриматися від дій і риторики, які можуть спровокувати спалах напруги у відносинах між країнами.

У своїй заяві Європейська служба зовнішніх зв’язків закликає сторони конфлікту вжити негайних заходів, щоб запобігти подальшій ескалації і встановити механізм «прямої комунікації».

«Серйозне порушення перемир’я вказує на необхідність продовження моніторингу ОБСЄ на місці подій, якщо дозволятимуть умови», – заявили в ЄС.

12 липня на кордоні Азербайджану та Вірменії стався збройний інцидент. Відповідальність за інцидент Баку і Єреван покладають один на одного. В Азербайджані повідомляють, що загинули двоє азербайджанських військовослужбовців, п’ятеро поранені. В Єревані заявляють, що з боку Вірменії втрат немає.

Остання велика збройна сутичка між арміями Азербайджану і Вірменії сталася в квітні 2016 року в Нагірному Карабасі. Десятки військовослужбовців з обох сторін загинули або були поранені. Вірменія і Азербайджен перебувають у стані війни з 1992 року.

Источник: radiosvoboda.org

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