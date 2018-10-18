Саакашвили причастен к убийству Патаркацишвили, - прокуратура Грузии

Убийство грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили было санкционировано Михаилом Саакашвили.

Об этом сообщила прокуратура Грузии. В распоряжении правоохранителей оказались две аудиозаписи, на одной из них подозреваемые обсуждают отравление бизнесмена веществом, которое вызвало эффект естественной смерти, информирует Коммерсантъ.

Аудиозаписи от 4 и 5 февраля 2007 года обнаружили у одного из обвиняемых . «Во время разговора Г.Д. (еще один подозреваемый) подтверждает, что вопрос подготовки убийства санкционирован Михаилом Саакашвили, так как Бадри Патаркацишвили был политическим оппонентом и врагом руководства. Согласно записи, также установлено, что ликвидацию должен был осуществить ДКБ (департамент конституционной безопасности)»,— сказано в заявлении грузинской прокуратуры. Из записей также следует, утверждает ведомство, что Г.Д. пытался сделать соучастником убийства бизнесмена одного из его охранников.

На второй аудиозаписи, как сообщается, «все вопросы по методам ликвидации Патаркацишвили согласовываются с Датой Ахалая (экс-министр МВД и экс-министр обороны Грузии.)». На этой записи якобы обсуждаются условия для убийства бизнесмена, устанавливаются люди, которые входят в его окружение, личности охранников, а также ежедневный маршрут миллиардера. На этой же записи якобы обсуждаются версии убийства, «в частности, отравление таким веществом, которое бы вызвало эффект естественной смерти».

Бадри Патаркацишвили был одним из самых богатых людей Грузии. В период президентства Михаила Саакашвили он ушел в оппозицию. 12 февраля 2008 года бизнесмен внезапно скончался на своей вилле близ Лондона. Врачи заявили, что причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца. За несколько месяцев до смерти Бадри Патаркацишвили начал активно заниматься политикой, заявив о создании в Грузии оппозиционной партии и выставив свою кандидатуру на президентские выборы. Следствие по делу о его убийстве продолжается.

Источник: voronz.in.ua

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