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Сальдо завывает. Видно, на горящую панораму не попал — теперь бесится

Сальдо завывает. Видно, на горящую панораму не попал — теперь бесится

Пишет: «Сегодня ночью враг атаковал мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населённого пункта Ставки».

Что это значит на языке логистики? Выбив Чонгар, мы заставили их перенаправить военный и гражданский трафик в обход — на узкое горлышко Перекопа и Армянска.

Это не просто критически удлинило плечо доставки. Это загнало их в ловушку. Спуск на понтоны, жесткий скоростной режим, дистанция между фурами из-за угрозы прилетов дронов — всё это режет пропускную способность трассы в разы.

А теперь, когда они погнали свои фуры и бензовозы по этим объездным маршрутам, мы начали планомерно выносить мосты уже там. Мышеловка захлопывается.

Сходил в крымские паблики — там сейчас всё максимально вкусное. Прямая трансляция инфраструктурного коллапса:

У людей сотрудники третью ночь ночуют на работе (в аптеках!), потому что банально не могут уехать домой.

Местные строчат петиции во «ВКонтакте», умоляя пустить автобусы.

Таксисты ломят от 1000 рублей, но машин тупо нет, заказы висят мертвым грузом.

У них одновременно мазут в море с побитых бочек, постоянные тревоги, а застрявшие туристы физически не могут купить бензин, чтобы свалить обратно на материк.

Камни с неба в родную гавань доставлены точно по расписанию. Маниту всегда выполняет желания.

И самое радостное в этом то, что это — только прелюдия. Настоящий кризис еще даже не начался.

Джерело: facebook.com/kirill.danil.cenko

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