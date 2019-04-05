Самая проблемная дорога области - асфальт сняли в прошлом году и не вернули до сих пор

Одна из самых проблемных дорог области - участок Дергачи-Казачья Лопань. Здесь, в районе поселка Слатино, автодорожники еще в прошлом году сняли асфальт, но до сих пор не вернули его на место. Машина "скорой" потихоньку подъезжает к населенному пункту - ехать быстрее здесь невозможно. Пенсионер Вадим Пирогов, как раз ремонтирует автомобиль - здесь это делать приходится часто.

Вадим Пирогов, пенсионер:

Дорога в ужасном состоянии. В том году у нас сняли верхний слой асфальта, да все так и осталось. Много кто что обещает, но никто ничего не делает. И неизвестно, когда это все кончится.

Там же, где асфальт есть, он покрыт не слишком аккуратно засыпанными ямами. Александр едет поучастку, говорит, что накануне ремонт почти шестикилометровой части дороги провели за 10 минут - работу сделали кое-как.

Александр Гончаров, житель Слатино:

Це вже навіть дорогою не назовеш. І напрямом теж. Я навіть не знаю, що влада про це думає. За 10 хвилин ямки полаталися від селища Безруки, я вчора проїздив. Як думаєте, за 10 хвилин щось полатається?

Иван направляется в сторону Казачьей Лопани. Выражая свое возмущение, он не сдерживается в лексике.

Иван Петров, водитель:

Какая ж она нормальная, на лошадях только ездить по этой дороге. Латают там, где был асфальт, а там, где его срезали, его не латают.

Депутат поселкового совета Виктор Молчанов настаивает - проблема в действиях областных чиновников, местные власти ремонтировать дорогу не имеют права.

Виктор Молчанов, депутат поселкового совета:

Тут все хают селищного голову и депутатов селищной рады - что мы вроде как виноваты. Так вот я тоже депутат селищной рады, эта дорога не относится к Слатинской селищной раде, она относится к облавтодору. Мы даже не имеем права, селищна рада, выделять на эту дорогу деньги - это наказуемо.

Чиновники харьковского облавтодора, отчитываясь о проведенных работах, рассказывают о планах на этот участок. Говорят - ямы залатали, и теперь обещают заняться вопросом серьезно. Ожидают завершения процедуры, чтобы начать капитальный ремонт.

Сергей Пляка, замначальника САД:

11 числа у нас проходить процедура - саме аукціон по ремонту дороги Дергачі-Козача Лопань. Це вже на завершальному етапі. Я хочу зазначити, що підприємство Харківоблавтодор працює в ритмі, я перед цим вам говорив - працюємо навіть в вихідні дні, заборгованість з заробітної плати погашена, відсутня. Я скажу так - люди налаштовані на працю.

А пока аукцион еще не начался, водители стараются хоть как-то сохранить свои машины - для этого дорогу они объезжают по обочине.

Агентство Телевидения Новости