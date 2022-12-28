Саммит "темного властелина"

Родной город чекистского фюрера принял очередной неформальный саммит СНГ. Организация-призрак существует как дань консервативной традиции, бытующей в среде путинистов. Она перестала быть площадкой для подпитки российской гегемонии. В экспертном пуле сходятся во мнении об окончательной деградации эрзац-интеграционной структуры без будущего.

Мало кто сомневается, что скорый уход с политической арены РФ действующего хозяина Кремля приведет к радикальной ревизии всех постсоветских проектов интеграции. Нужно признать: классическая модель межгосударственного партнёрства, принятая в цивилизованном мире, не прижилась на здешнем субстрате. Москва тяготеет исключительно к имперскому проекту, который даже для лукашенковской Беларуси выглядит пугающим. Нынешние же кавказско-центральноазиатские элиты видят в России не более, чем китайского сателлита. Азербайджан, Казахстан и Таджикистан реализуют свои активности в рамках СНГ исключительно с целью экстракции преференций и максимальной привязки России к азиатскому миру. В перспективе подобные манипуляции могут надломить хрупкую территориальную целостность РФ, вступившей в фазу серьезного внутреннего брожения.

И без того разболтанный клуб СНГ подкашивает позиция Армении. После осенней войны 2020 года страна полностью разочарована в предательской и подрывной политике россиян. Ереван готовится хлопнуть дверьми и намерен приостановить членство в СНГ уже в январе 2023 года.

Премьер Пашинян выставил Путину четкий ультиматум: восстановить контроль российских "миротворцев" над Лачинским коридором и деблокировать Нагорный Карабах или поставить крест на всей армяно-российской дружбе. На кону судьба последней зацепки РФ на Южном Кавказе. Москва стоит перед трудной дилеммой, ведь в любой момент между Арменией и Азербайджаном может вспыхнуть новый конфликт. Его участником обязательно будет Турция, которая окажется совсем не на российской стороне. Понятное дело, что военная доктрина России не рассчитана на ведение двух войн сразу. Потому с целью самосохранения нужно радикально сворачивать проигранную войну в Украине. Окно на Запад закрылось на десятилетия, и нужно хотя бы лазейку на Иран сохранить.

Пожалуй, тематика безопасности была самой обсуждаемой за закрытыми дверями. Особенно хорошо это заметно на фоне крайне протокольных и сухих выступлений Путина и Токаева. В них обозначены скромные достижения в сферах торговли, импортозамещения, технического суверенитета. Понять, какова роль именно СНГ в 6,6% росте товарооборота между странами – задача из области ненаучной фантастики. Но на безрыбье и грядущий год русского языка в Содружестве выглядит каким-то мега-достижением путинской команды.

"Нас не отменить" – гордо звучит в речевках для среды таджикских и узбекских гастарбайтеров. А предложения Токаева по созданию под эгидой СНГ международной организации по поддержке русского языка походит на издёвку.

То, что Путину просто удалось собрать остатки участников СНГ, подаётся уже крупным достижением. Хоть какое-то паблисити для "гения" геополитики обеспечено в преддверии ещё более проблемного года. Для привлечения внимания к саммиту технично сделан вброс с подарочными новогодними перстнями. Они отсылают к кольцу всевластия и темному властелину Саурону, выступившему против свободных народов Средиземья.

Странный оккультный ход, ведь среди россиян нарастает недовольство всей паршивой Z-повесткой, не сулящей ничего, кроме конвейера смертей и обогащения фирм ритуальных услуг.

Дабы взбодрить приунывших 99,9% "патриотов" глава МИД Лавров выпустил фейк о том, как некие "неназванные официальные лица" из Пентагона пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар". Проще говоря, имитируют вроде жизнь Путина висит на волоске. Разве не должен этот факт вдохновить ещё несколько сотен тысяч россиян отдать себя в жертву ради любимого вождя? Как говорится, торг здесь не уместен!

Джерело: https://t.me/sytosokrata/782

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