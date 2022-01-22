Самодельные обогреватели и собственная неосторожность: харьковские спасатели назвали основные причины пожаров

В Харьковской области за три недели на пожарах погибли 16 человек, 3 человека были травмированы.

Об этом на брифинге сообщил начальника управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины в Харьковской области Сергей Колосовский, передает корреспондент МГ «Объектив».

Колосовский привел статистику с начала года – 137 пожаров, около 100 из них в жилых домах.

«Только за минувшие сутки, 20 января, произошло 10 пожаров, из них 8 – в жилом секторе, в которых погибли 5 граждан”, — сказал он.

По словам Колосовского, основными причинами пожаров становится безответственное отношение людей к собственной безопасности.

«Жизнь людей в их руках. Никто не поможет, если они будут пренебрегать правилами пожарной безопасности. Наибольшее количество пожаров происходит из-за электрооборудования и печного оборудования. В сельской местности очень много используются самодельные приборы для отопления. И электрические, и твердотопливные, и с использованием горючих жидкостей», — сказал он.

Также часто к пожарам приводят неосторожное обращение с огнем во время курения, короткое замыкание электропровода, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрообогревательных приборов.

Колосовский отметил, что спасатели тратят много сил на проведение разъяснительной работы среди населения. Совместно с местными депутатами и полицией они обходят дворы в частном секторе, проводят беседы, раздают памятки с правилами пожарной безопасности.

Источник: objectiv.tv

Автор: Вита Чуб

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