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Самоизоляция Путина: в Кремле назвали причины

Самоизоляция Путина: в Кремле назвали причины

В Кремле заявили, что президент Российской Федерации Владимир Путин будет работать в изоляции минимум неделю. Это связано с мерами безопасности во время пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время эфира на телеканале «Россия 1».

«Уже прошла неделя, я осмелюсь предположить, что еще неделю, как минимум, а то и больше», — сказал Песков. В то же время, он заявил, что с сообщениями о заболевании коронавирусом главврача больницы в Коммунарке это не связано.

«Случай с заболеванием главврача просто продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и наиболее эффективное средство — это именно сократить физическое общение, что президент и сделал», — заявил представитель Кремля. Кроме того, по его словам, Владимир Путин и все, кто с ним работает, регулярно тестируются.

Напомним, как сообщала группа ИС, большинство российских медиков отмечают, что эпидемия только обострила существующие проблемы российской медицины. Несколько сотен сотрудников медицинских учреждений в разных регионах страны, от Москвы и Петербурга до Удмуртии и Хабаровска, рассказали о настоящем положении вещей, с которыми столкнулась система здравоохранения.

Источник: sprotyv.info

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