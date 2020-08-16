Саморобна катапульта, цигарки та хабар. На кордоні викрито оборудку контрабандистів

На Закарпатті правоохоронцями припинено чергову спробу незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон з використанням катапульти та втягуванням прикордонників у протиправну діяльність.

Так, сьогодні, 15 серпня 2020 року, співробітниками внутрішньої та власної безпеки по Чопському прикордонному загону ГВ ВВБ «Захід» за участі керівництва Чопського прикордонного загону, спільно зі співробітниками УСБ України в Закарпатській області, ТУ ДБР розташованого у м. Львів, під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Ужгородського гарнізону, в ході реалізації матеріалів кримінального провадження за ч.3 ст. 369 КК України, дискредитовано канал незаконного переміщення тютюнових виробів через державний кордон України до країн Європейського Союзу.

Цей канал намагався налагодити місцевий мешканець м. Ужгород та колишній старший офіцер штабу Чопського прикордонного загону. До своєї протиправної діяльності за грошову винагороду планувалося залучити військовослужбовців та керівництво одного з відділів прикордонної служби.

В ході реалізації матеріалів кримінального провадження в безпосередній близькості від лінії державного кордону під час спроби незаконного переміщення тютюнових виробів у кількості 28 560 пачок було затримано основного організатора протиправної діяльності місцевого мешканця, транспортний засіб УАЗ (таблетка) та технічне спорядження, призначене для перекидання тютюнових виробів через кордон (катапульта). Колишньому старшому офіцеру штабу Чопського прикордонного загону, який пропонував та надав керівнику прикордонного підрозділу неправомірну винагороду в розмірі 4000 (чотири тисячі) доларів США за сприяння в незаконному переміщенні тютюнових виробів через кордон, оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 369 КК України та направлено клопотання про обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою до суду.

Крім того, під час обшуків у об’єктів кримінального правопорушення за місцями проживання виявлено та вилучено - транспортний засіб УАЗ із модифікаціями та пристроями, ймовірно призначених для керування БПЛА, радіокерований БПЛА, рації, прилади нічного бачення, а також пристрої, ймовірно призначені для негласного отримання інформації (фотопаси). Крім того, було виявлено інші матеріали, призначені для упаковки та транспортування тютюнових виробів.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Источник: dpsu.gov.ua

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