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Самоубийство мэра Сеула в Южной Корее: СМИ назвали вероятную причину

Самоубийство мэра Сеула в Южной Корее: СМИ назвали вероятную причину

Мэр южнокорейской столицы Сеула Пак Вон Сун покончил с собой когда узнал, что против него готовились открыть дело в отношении сексуальных домогательств по заявлению бывшей секретарши.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

"Против мэра готовились открыть дело после того, как бывшая секретарша подала заявление в среду, обвиняя (Пак Вон Суна, - ред.) В нежелательном физическом контакте", - говорится в сообщении.

Согласно местному законодательству, такое дело будет автоматически закрыто после смерти мэра столицы Южной Кореи.

В своей предсмертной записке Сун попросил прощения у его семьи за то, что "вызвал им боль", однако, ни слова не упомянул о возможных сексуальных домогательствах.

По данным Associated Press, в предсмертной записке также содержится просьба кремировать его останки и развеять прах над могилами его родителей.

"Я прошу прощения перед всеми людьми. Я благодарю каждого, кто был со мной в моей жизни", - написал Пак Вон Сун.

Как сообщалось, 9 июля тело Пак Вон Суна, об исчезновении которого сообщила его дочь, обнаружили в горах Бугаксан к северу от Сеула.

Пак Вон Сун руководил Сеулом с 2011 года, он был одним из самых влиятельных политиков Южной Кореи. Аналитики предполагали, что он может стать кандидатом в президенты страны от либералов на выборах 2022 года.

 

Агентство Телевидения Новости

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