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Самоубийство на Культуры: в полиции рассказали подробности

Самоубийство на Культуры: в полиции рассказали подробности

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти мужчины на улице Культуры в Харькове.

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, сообщение о том, что неизвестный упал на припаркованный во дворе дома автомобиль, поступило в полицию 28 июля в 13:25. Правоохранители установили, что погибший 54-летний харьковчанин. По адресу его проживания в паспорте была обнаружена предсмертная записка. По словам родственников, мужчина неоднократно пытался покончить с собой.

29 июля следователем Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Агентство Телевидения Новости

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