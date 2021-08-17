Самый быстрый и дорогой Ferrari уронили во время разгрузки

В Бразилии во время разгрузки рабочие уронили самую быструю и дорогую модель Ferrari — гиперкар Ferrari SF90 Stradale.

Инцидент попал на небольшой видеоролик, который опубликовали в Instagram.

Как сообщает Carscoops, итальянский спорткар заказал топ-менеджер одной из местных медицинских компаний. Автомобиль с широким набором дополнительных опций обошелся ему примерно в 1,5 млн долларов (более 110 млн рублей).

Судя по ролику, машину уже довезли до клиента. Однако в тот момент, когда гиперкар выгружали с грузовика, произошли проблемы с механизмом погрузчика. В результате Ferrari SF90 Stradale рухнул на землю.

Какие повреждения получил в результате инцидента итальянский гипекар, неизвестно. Carscoops предполагает, что у машины, скорее всего, пострадала подвеска.

Также возможные повреждения получило и днище автомобиля.

Источник: Новости Ю

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