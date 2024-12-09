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Самый интересный фрагмент из интервью лидера "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммада аль-Джулани CNN

Самый интересный фрагмент из интервью лидера Хайят Тахрир аш-Шам Абу Мухаммада аль-Джулани CNN

Джулани отвечает на вопрос о Башаре Асаде, который в прошлом году уже, казалось, был принят в арабском мире, смирившимся с тем, что ничего не может поделать с сирийским диктатором.

Лидер ХТШ называет это ошибкой. Как была ошибкой и попытка разграничить режим Асада и Иран, относясь к ним как к отдельным равнозначным субъектам. Как было ошибкой и большой несправедливостью преждевременное объявление Асада победителем.

"Оценка ситуации арабскими странами была ошибочной. Некоторые арабские страны пытаются отделить режим [Асада] от иранского проекта. Это невозможно.

Даже если бы режим [Асада] хотел этого, он не может осуществить это. Это подчинённые отношения. Иран может отделиться от режима, но режим не может.

Описывать режим [Асада] как победителя - крайне несправедливо для многих детей, людей, женщин, подвергнутым насилию в тюрьмах, перемещённым лицам, разбросанным по всему миру, тем тонущим в морях и живущим в палатках на границах других стран.

О какой победе мы говорим?"

Ту же ошибку нельзя допускать и с путиным. Нельзя выводить его из изоляции (очень условной, но всё равно). Нельзя забывать о военных преступлениях, делая вид, что ничего не произошло. Нельзя объявлять его победителем, ведь это крайне несправедливо для многих мужчин, женщин и детей, убитых российскими бомбами, изнасилованных в украинских Бучах, замученных в оккупационных пыточных подвалах.

И, конечно, мир повторит эту ошибку. По-другому он не умеет. Хочется лишь верить, что со временем найдётся сила, которая воздаст режиму путина по справедливости.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/16746

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