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Санитарный автомобиль военных попал в ДТП в Харькове

Санитарный автомобиль военных попал в ДТП в ХарьковеАвария произошла сегодня около 9.20 на перекрёстке Московского проспекта и бульвара Богдана Хмельницкого, собщили в пресс-службе Управления патрульной полиции Харьковской области. Столкнулись военный санитарный автомобиль «Богдан-2251» и «ВАЗ-2104».

«По предварительной информации, в результате происшествия пострадали водитель и двое пассажиров автомобиля «ВАЗ-2104» и пассажир автомобиля «Богдан-2251», — рассказали в патрульной полиции.

В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что трое пострадавших — в больнице скорой помощи. Женщина и ребёнок в операционной, мужчину осматривают врачи. Их жизни ничего не угрожает. Подробнее о состоянии пострадавших медики обещают рассказать позже.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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Темы: дтп

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