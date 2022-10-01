Санкции против "аннексаторов" не заставили себя ждать
США вводят санкции против Набиуллиной, Новака, членов семей Медведева, Мишустина и против всего Совета Федерации.
Великобритания объявила о санкциях в отношении главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, пишет Reuters.
Правительство Японии утвердило перечень из 89 товаров, запрещенных для экспорта в Россию. Мера начнет действовать с 7 октября.
В рамках нового пакета санкций Евросоюз готовит меры против компаний, которые помогают Москве обходить запреты - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Старший сенатор США Линдси Грэм: Применение ядерного оружие в Украине будет атакой на НАТО. Реакция должна быть ошеломительной, а последствия для РФ – катастрофическими.
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