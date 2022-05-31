Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:15
Просмотров: 73

Санкции в действии: оборонным предприятиям рф остро не хватает двигателей

Санкции в действии: оборонным предприятиям рф остро не хватает двигателей

Из-за санкций Запада оборонные предприятия российской федерации начинают массово страдать от дефицита поставок. Целый ряд контрактов преприятий уже переносится, сообщает российское информационное агентство РБК.

Представители российской «оборонки», с которыми общались журналисты, констатировали проблемы с нехваткой судовых дизельных двигателей, импортозамещением вертолетных и самолетных двигателей, а также электроникой, заменой импортных комплектующих в танковых системах управления огнем. Большие проблемы возникают и с ремонтом самолетов.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Пентагон допускає можливість ескалації бойових дій в Україні
Сегодня 09:26    80
Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 31 травня 2022 року
Сегодня 09:20    76
Оккупанты признали, что россия вывозит зерно из Херсонской области
Сегодня 09:04    71
Президент Южной Осетии отменил указ о референдуме по вхождению в состав России
Сегодня 08:43    92
У Лукашенко анонсировали «мобилизационные учения» вблизи Украины, — белорусские СМИ
Сегодня 08:34    91
Шестой пакет санкций против России таки согласован ЕС!
Сегодня 08:25    110
З початку вторгнення загинули вже 7 журналістів (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:16    81
Инфляция в Украине превысит 20% по итогам 2022 года, — глава НБУ Кирилл Шевченко
Сегодня 08:09    102
На які зміни очікувати українцям з 1 червня
Сегодня 08:01    215
Де в Харкові отримати гуманітарну допомогу 31 травня
Сегодня 07:55    117
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 