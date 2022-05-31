Санкции в действии: оборонным предприятиям рф остро не хватает двигателей

Из-за санкций Запада оборонные предприятия российской федерации начинают массово страдать от дефицита поставок. Целый ряд контрактов преприятий уже переносится, сообщает российское информационное агентство РБК.

Представители российской «оборонки», с которыми общались журналисты, констатировали проблемы с нехваткой судовых дизельных двигателей, импортозамещением вертолетных и самолетных двигателей, а также электроникой, заменой импортных комплектующих в танковых системах управления огнем. Большие проблемы возникают и с ремонтом самолетов.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»