Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:09
Просмотров: 105

САП проситиме про відсторонення голови Тернопільської облради

САП проситиме про відсторонення голови Тернопільської облради

САП проситиме про відсторонення голови Тернопільської облради та зміну запобіжних заходів фігурантам справи

САП подасть клопотання про відсторонення голови Тернопільської облради Михайла Головка від займаної посади, який вже вийшов із СІЗО і повернувся на робоче місце.

Окрім того, прокуратура оскаржить рішення ВАКС, якими голову Тернопільської облради Головка та двох заступників голови Тернопільської ОВА Гайдука і Дем’янчука взяли під варту з альтернативою 805 тисяч грн застави.

Прокурор не погодився з розміром застави.

Зважаючи на тяжкість злочину, САП наполягає на застосуванні більш суворої запобіжки – тримання під вартою із заставою у розмірі 13 млн грн для Головка, 10 млн грн – для першого заступника голови Тернопільської ОВА Дем'янчука та 8 млн грн – для Гайдука.

Засідання апеляційної палати ВАКС щодо Михайла Головка призначено на 6 липня о 10 годині.

Нагадаємо, НАБУ і САП затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови обласної військової адміністрації. Їх підозрюють в одержанні неправомірної вигоди від підприємця в розмірі 2,4 млн грн.

В САП додали, що двоє заступників голови Тернопільської ОВА з березня 2023 року увільнені від посад, так як вони мобілізувалися.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2391

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 06.00 05.07.2023 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:06    53
Британська розвідка розкрила російську тактику при контрнаступі ЗСУ
Сегодня 06:54    65
В Україні готуються до будівництва 150-кілометрового магістрального водогону
Сегодня 06:45    68
Про результати ВАКС за червень. Отже перша інстанція та апеляція Антикорсуду:
Сегодня 06:35    85
оккупанты превратили химический завод в Крыму в военную базу
Сегодня 06:18    79
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    132
Вооруженные Силы Украины официально сообщают о возможной подготовке в ближайшее время провокации на ЗАЭС — Генштаб
04.07.2023 19:55    269
Оперативна інформація станом на 18.00 04.07.2023 щодо російського вторгнення
04.07.2023 18:37    289
Поліція розслідує побиття жінки працівником військкомату
04.07.2023 10:17    264
Кажуть, що для деокупації всіх українських земель треба 20 млн життів. Це – неправда
04.07.2023 09:51    260
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 