САП проситиме про відсторонення голови Тернопільської облради та зміну запобіжних заходів фігурантам справи

САП подасть клопотання про відсторонення голови Тернопільської облради Михайла Головка від займаної посади, який вже вийшов із СІЗО і повернувся на робоче місце.

Окрім того, прокуратура оскаржить рішення ВАКС, якими голову Тернопільської облради Головка та двох заступників голови Тернопільської ОВА Гайдука і Дем’янчука взяли під варту з альтернативою 805 тисяч грн застави.

Прокурор не погодився з розміром застави.

Зважаючи на тяжкість злочину, САП наполягає на застосуванні більш суворої запобіжки – тримання під вартою із заставою у розмірі 13 млн грн для Головка, 10 млн грн – для першого заступника голови Тернопільської ОВА Дем'янчука та 8 млн грн – для Гайдука.

Засідання апеляційної палати ВАКС щодо Михайла Головка призначено на 6 липня о 10 годині.

Нагадаємо, НАБУ і САП затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови обласної військової адміністрації. Їх підозрюють в одержанні неправомірної вигоди від підприємця в розмірі 2,4 млн грн.

В САП додали, що двоє заступників голови Тернопільської ОВА з березня 2023 року увільнені від посад, так як вони мобілізувалися.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2391

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