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САП спробувала відвести суддів у справі Труханова, хоча вирок оголошено ще місяць тому – подробиці

САП спробувала відвести суддів у справі Труханова, хоча вирок оголошено ще місяць тому – подробиці

Адвокат одного з виправданих подав клопотання щодо закриття кримінального провадження стосовно компанії, яка продала приміщення колишнього заводу міськраді

За місяць після виправдувального вироку міському голові Одеси Геннадію Труханову, суд повернувся до розгляду справи щодо привласнення коштів під час купівлі будівлі колишнього заводу "Краян", де і фігурує посадовець.

Адвокат одного з виправданих подав клопотання щодо закриття кримінального провадження стосовно компанії, яка продала приміщення колишнього заводу міськраді. За його словами, в обвинувальному акті САП вимагала фірму ліквідувати, а її майно – конфіскувати. Проте у виправдувальному вироку назва компанії не фігурує.

"Прошу процесуальну формальність виконати – постановити ухвалу про закриття кримінального провадження щодо юридичної особи ТОВ "Девелопмент еліт", у зв'язку з постановами виправдувального вироку стосовно обвинуваченого – посадової особи", – заявив адвокат Михайло Коротюк.

Прокурор спеціальної антикорупційної прокуратури був проти судового засідання, адже у справі поставлена крапка. Він клопотав про відвід усієї колегії суддів. Під час ознайомлення із виправдувальним вироком з'ясувалося, що суд дав оцінку деяким документам, які ані обвинувачення, ані захист не надавали.

"Суд якимось чином примудрився оцінити ті докази, які не надавались ні нами, як прокурорами, ні стороною захисту, мається на увазі офіційно. Яким чином це може бути – лише за нашим переконанням, можливо отримання таких документів у позапроцесуальний кулуарний спосіб, були відкинуті клопотання з приводу необхідності допиту експертів, яким чином вони проводили експертизу, які вихідні дані бралися", – наголосив прокурор САП Валентин Мусіяка.

Проте відвід судді відхилили, а клопотання адвоката підтримали – справу закрили.

Нагадуємо, у липні районний суд визнав чільника Одеси Геннадія Труханова та ще кількох посадовців невинуватими у привласненні понад 90 млн гривень під час купівлі будівлі колишнього заводу "Краян". Таке рішення суду прокурори САП вважають необґрунтованим, тому в апеляційній заяві вимагають його скасувати та визнати винними усіх фігурантів справи. Цю скаргу ще будуть розглядати.

Источник: 5.ua

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Темы: Одесса, САП, суд

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