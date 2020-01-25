САП закрыла дело против экс-главы ЦИКа

Дело закрыто по решению процессуального руководителя в деле

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное производство против экс-главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Михаила Охендовского.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) на запрос "РБК-Украина".

По информации НАБУ, дело закрыто по решению процессуального руководителя в деле.

"Сообщаем, что по решению процессуального руководителя в производстве — прокурора САП уголовное производство #52016000000000166 от 30 мая 2016 года закрыто на основании статьи 284 УПК", — говорится в сообщении.

Напомним, что в декабре 2016 года сотрудники НАБУ вручили Охендовскому в аэропорту "Борисполь" сообщение о подозрении в получении взятки из "черной бухгалтерии" Партии регионов в размере более $160 тысяч.

В феврале 2017 года суд отказался отстранять Охендовского от должности главы ЦИК, а сам Охендовский заявил, что его адвокаты подадут ходатайство в САП о закрытии уголовного производства в отношении него.

Через месяц Охендовский заявил, что Генпрокуратура признала его потерпевшим в уголовном производстве о незаконном привлечении его к уголовной ответственности детективами НАБУ.

3 апреля 2017 стало известно, что Генпрокуратура закрыла уголовное производство, в котором глава ЦИК Охендовский, согласно решению суда, был признан потерпевшим.

24 апреля НАБУ передало в САП подозрение Охендовскому. Специализированная антикоррупционная прокуратура должна была решить: объявлять подозрение Михаилу Охендовскому или нет.

После этого, 22 сентября 2017 года, руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что расследование уголовного производства в отношении Охендовского приостановлено, пока выполняются международно-правовые поручения.

11 апреля 2018 года Соломенский райсуд отменил постановление руководителя САП Назара Холодницкого о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов от 30 мая 2016 года.

В январе 2019 года Киевский апелляционный суд отказал САП в удовлетворении жалобы на решение Печерского райсуда города Киева об обязательстве прокуратуры закрыть или направить в суд дело по подозрению экс-главы ЦИК Михаила Охендовского в получении взятки.

Источник: delo.ua

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