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Сапери продовжують розмінування вибухонебезпечних предметів

Сапери продовжують розмінування вибухонебезпечних предметів

Бійці ДСНС продовжують виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Всі розрахунки саперів частини гуманітарного розмінування Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України залучені до виконання робіт щодо вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів на території Харківщини.

Рятувальники нагадують про безпеку та наголошують про необхідність довіряти справу по з’ясуванню боєздатності вибухонебезпечних предметів фахівцям.

Агентство Телевидения Новости

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