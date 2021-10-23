Савченко із сестрою затримали у "Борисполі" з підробленими ковід-сертифікатами

Поліція відкрила провадження через використання підроблених документів в аеропорту "Бориспіль" - днями прикордонники там виявили у двох жінок сертифікати вакцинації з ознаками підробки.

"Одна із фігуранток є колишньою народною депутаткою", - заявила поліція. Там повідомили, що жінка подорожувала із сестрою, сертифікат про вакцинацію якої також має ознаки підробки.

У поліції не називають імена жінок. Їх також не видно і на оприлюднених правоохоронцями фото документів.

Проте, за даними ВВС News Україна, йдеться про сестер Савченко - Надію, яка була депутаткою Верховної Ради у 2014-2019 роках від "Батьківщини", та її сестру Віру.

На сертифікатах, які виклала поліція, залишились дати народження, які збігаються з датами Надії та Віри Савченко.

ВВС News Україна намагається зв'язатись з Вірою та Надією Савченко.

Заступниця голови партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" Тетяна Проторченко у розмові з ВВС відмовилась коментувати цей інцидент.

Згодом у парламенті ситуацію прокоментував керівник МВС Денис Монастирський.

"Сьогодні була виявлена ситуація щодо підробного сертифіката в колишнього народного депутата пані Надії Савченко. Такі випадки правоохоронними органами будуть фіксуватися, і буде надзвичайно жорстка реакція в межах, визначених законом", - сказав Монастирський, якого цитує "Укрінформ".

Надію Савченко обрали депутаткою, коли вона перебувала в полоні та ув'язненні в Росії. Туди вона потрапила влітку 2014.

У 2016 її звільнили завдяки міжнародному тиску і українсько-російським домовленостям на найвищому рівні.

Незабаром після повернення через скандальні заяви щодо Донбасу фракція "Батьківщина" виключила Надію Савченко зі своєї фракції.

Згодом Надію Савченко звинуватили у підготовці терактів у Києві, державного перевороту та вбивства керівників держави, та позбавили депутатської недоторканості.

Депутатку затримали прямо у сесійній залі Верховної Ради, за ґратами вона оголошувала голодування, відмовилася від адвокатів і просила про заміну запобіжного заходу.

У квітні 2019 року Броварський суд Київської області ухвалив рішення звільнити Надію Савченко та ще одного фігуранта цієї справи Володимира Рубана просто в залі судових засідань, мотивуючи це тим, що термін запобіжного заходу закінчився, а нового не було.

Це сталося у розпал президентської кампанії в Україні, переможцем якої став Володимир Зеленський.

Процес у цій справі триває.

Як викрили?

Як пояснили співрозмовники ВВС News Україна у правоохоронних органах, підробку виявили прикордонники за допомогою системи SafeBorder, що сканує сертифікати і виявляє підробки.

Ця система працює ще з серпня. У разі виявлення проблеми прикордонники перевіряють документи та викликають поліцію.

За повідомленням НПУ, розслідування проводять дізнавачі поліції Київщини.

"Документи направлені на проведення необхідних експертиз. Найближчим часом буде прийняте рішення про оголошення підозри фігуранткам", - йдеться у повідомленні.

Источник: bbc.com

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