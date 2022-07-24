Новину дня повідомив "Bloomberg". Саудівська Аравія і Ірак з початку року збільшили обсяги поставок сирої нафти до Європи майже удвічи. За приблизними підрахунками обсяг поставок скаконув до 2,2 мільйонів барелів на день.

Сталося так не в останню чергу через те, що Росія, через санкції Заходу різко збільшила поставки нафти до Китаю та Індії. У саудитів та іракців з'явилися зайві обсяги нафти. Вони спрямували їх до Європи.

Тобто, оценіть глибину російської перемоги. Аби на нашкодити Європі вони заходилися продавати нафту дешево (бо дорого вона нікому не потрібно) Китаю і Індії... і тим самим подарували ринок Європи саудитам та іракцям, де сильний вплив мають США. Круть?

Але це ще не все. Всі ці обсяги з Близького сходу прийшли по трубопроводах. А "Bloomberg" повідомив, що знову (як кілька років тому, коли саудити ледь не вибили Росію з ринку Європи, викинувши на ринок значні обсяги дешевої нафти) підскочив попит на послуги комерційних супертанкерів. Саудити вже фрахтують супертанкери для привезення нафти до порту Роттердам.

Що це означає? А те що поставки сирої нафти в Європу ростимуть надалі при чому скоро. Супертанкери уже фрахтують.

До цього, інші джерела повідомляють, що ціни на пальне в США вдається стримувати завдяки розконсервації запасів нафти. З появою дешевої нафти з Близького Сходу у Європі, навантаження на американський ринок так само спаде.

І в підсумку ми матимемо Росію з повним букетом санкцій, з шаленими розходами на війну (одні вагнерівці обходяться в копійчину), але без ніяких надприбутків за вуглеводні. І буде це доволі скоро. А далі пригадуємо, що сталося в подібній ситуації з СРСР.

У зв'язку з цим передаю щирий привіт чорноротим особам, які смерділи у мене в коментарях, мовляв саудити обсягів поставки нафти в Європу не збільшать. Уже збільшили. Хоча чого ображатися? Якщо типи вміють лише смердіти, себто через власне боягузство панічні побрехеньки made in Russia розносити, чого з них ще взяти?

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-22/ships-that-hauled-iranian-oil-are-switching-to-russian-crude

Джерело: https://t.me/dragonspech/5289

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