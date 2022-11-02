«Саудівська Аравія донесла до США інформацію, що Іран планує її атакувати протягом найближчих 48-ми годин»

Такими заголовками зараз рясніє світова преса, напруга зростає, тривожний настрій посилюється, коротше - загострення пермакризи.

Давайте спокійно розберемся що до чого:

Чому Саудівська Аравія? Одразу кидається у вічі факт, що саме ця країна є найбільшим торгівельним партнером США у Арабському Світі. Це, певним чином, нагадує мені ситуацію перед 24.02: «НАТО и коллективный запад нам угрожают, но нападем мы на Украину», та це не зовсім так:

Нарватись на Саудівську Аравію, означає нарватись не тільки на США, а на країни Сунни, себто арабські країни, де більшість сповідує Іслам Сунітського толку. Розумно? Абсолютно ні, тим більше враховуючи, що іранці - перси, які сповідують Іслам шиїтського толку, який суніти вважають сектантством...

Хто впряжеться за Іран? РФ навряд, їй нічим, Асад - навряд, йому теж нічим і практично ніким, хто ще? «Хезболла» з Лівану? ПФФФФ...

Тож, навіщо Ірану це, а головне - чому саме зараз?

Річ у тім, що клерикальний режим аятолл, звинуватив США, Ізраїль та Саудівську Аравію у підтримці та фінансуванні протестів в Ірані, які спалахнули 16.09.2022, внаслідок забиття палицями до смерті Махси Аміні за неправильне носіння хіджабу.

І дійсно: Старлінки від США вже в Ірані, та яким чином Іран може атакувати Штати? Ніяким. Нарватись на Ізраїль - нарватись не тільки на нього і США, а й на весь Цивілізований Світ...

Здавалося б, іранську диктатуру, теоретично могла б врятувати «маленька переможна війна», і для такої цілі найбільш підходящим на перший погляд виглядає Азербайджан, а точніше його автономна область Нахічеван, яку Іран вважає своєю, та і тут все не так просто:

За Азербайджан моментально вступиться Туреччина, а Туреччина - це НАТО, плюс Пакістан може підтягнутись, а Пакістан - ядерна Держава.

Тому, для конфронтації та власного порятунку Аятолла Алі Хаменеї обрав Саудівську Аравію. Тут же ще і нафто-газові питання грають роль, ну і «священна війна» проти «іновірців»

Ну, раз «священна війна», значить «ГОЙДА!», чи як там на Фарсі...

Конвульсії світових тираній відчуваються дедалі сильніше. Це свідчення того, що всім їм залишилось дуже недовго.

Джерело: https://t.me/NazarPrykhodkoPlus/18616

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