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Саудівська Аравія висловила невдоволення рф

Саудівська Аравія висловила невдоволення рф

Саудівська Аравія висловила невдоволення рф через те, що Москва не виконує повною мірою взяте на себе зобов'язання щодо скорочення видобутку нафти — The Wall Streey Journal.

У квітні обидві країни взяли на себе зобов'язання знижувати видобуток нафти на 500 тисяч барелів щодня починаючи з травня. Однак експорт російської нафти зростає кілька тижнів поспіль.

Саудівська Аравія вважає, що росія ставить під загрозу план королівства підняти ціни на енергоносії. Саудівські чиновники звернулися до офіційних осіб рф із проханням дотримуватися домовленостей, розповіли газеті три джерела.

4 червня відбудеться засідання країн ОПЕК+ у Відні, на якому обговорять план видобутку на друге півріччя. Очевидно, що перед ним розбіжності між "двома найбільшими виробниками нафти у світі" стали дуже помітними, кажуть співрозмовники видання.

Джерело: https://t.me/znua_live/95121

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Темы: нафта, росія

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