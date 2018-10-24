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Сбежавшего из харьковского реабилитационного центра подростка нашли
Правоохранители в течение 12 часов разыскали подростка, который вчера сбежал из центра социальной реабилитации в Харькове.
Об этом сообщили в отделе ювенальной превенции ГУ НП Украины в Харьковской области.
Сейчас с ребенком работают психологи.
Правоохранители устанавливают причины побега подростка из спецучреждения.
Напомним, вчера в полицию от юрисконсульта центра социальной реабилитации для детей поступило сообщение о том, что из учреждения сбежал несовершеннолетний Николай Рунец.
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