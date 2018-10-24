Сбежавшего из харьковского реабилитационного центра подростка нашли

Правоохранители в течение 12 часов разыскали подростка, который вчера сбежал из центра социальной реабилитации в Харькове.

Об этом сообщили в отделе ювенальной превенции ГУ НП Украины в Харьковской области.

Сейчас с ребенком работают психологи.

Правоохранители устанавливают причины побега подростка из спецучреждения.

Напомним, вчера в полицию от юрисконсульта центра социальной реабилитации для детей поступило сообщение о том, что из учреждения сбежал несовершеннолетний Николай Рунец.

Агентство Телевидения Новости