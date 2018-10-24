Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:00
Просмотров: 90

Сбежавшего из харьковского реабилитационного центра подростка нашли

Сбежавшего из харьковского реабилитационного центра подростка нашли

Правоохранители в течение 12 часов разыскали подростка, который вчера сбежал из центра социальной реабилитации в Харькове.

Об этом сообщили в отделе ювенальной превенции ГУ НП Украины в Харьковской области.

Сейчас с ребенком работают психологи.

Правоохранители устанавливают причины побега подростка из спецучреждения.

Напомним, вчера в полицию от юрисконсульта центра социальной реабилитации для детей поступило сообщение о том, что из учреждения сбежал несовершеннолетний Николай Рунец.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: пропажа

Читайте ещё:

Из реабилитационного центра в Харькове сбежал подросток
23.10.2018 14:58    116
В Харьковской области пропала несовершеннолетняя девушка
10.10.2018 16:12    261
В Харькове пропал подросток
09.10.2018 09:06    146
Сбежавшую из харьковской больницы девочку нашли
06.10.2018 10:14    211
Из харьковской больницы сбежала девочка-подросток (фото)
05.10.2018 14:26    369
В Харьковской области пропала девочка
04.10.2018 15:50    264
В Харькове пропал ребенок
03.10.2018 10:00    289
Полиция просит помощи в розыске пропавшего харьковчанина
01.10.2018 16:54    240
В Харьковской области пропала девочка
01.10.2018 10:22    261
Сбежавших с уроков подростков нашли в Харьковской области
27.09.2018 17:45    267
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 