Сбежавших с уроков подростков нашли в Харьковской области

В Харькове в Центр социально-психологической реабилитации детей, полицейские вернули двух школьников, воспитанниками которого они являются.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, никаких событий криминального характера с ребятами не произошло.

26 сентября двое детей 10 и 15 лет самовольно ушли с занятий.

Как рассказал начальник Немышлянского отдела полиции Александр Козленко, беглецы пешком дошли до станции метро Центральный рынок, а оттуда доехали на маршрутке до Красного Кута, где живет бабушка старшего парня.

Как объяснили беглецы, один из них тосковал по бабушкой, а другой решился на побег за компанию.

Путешественников привезли в Харьков и после проведенной профилактической беседы их передали в Центр реабилитации.

Агентство Телевидения Новости