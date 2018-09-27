Сбежавших с уроков подростков нашли в Харьковской области
В Харькове в Центр социально-психологической реабилитации детей, полицейские вернули двух школьников, воспитанниками которого они являются.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, никаких событий криминального характера с ребятами не произошло.
26 сентября двое детей 10 и 15 лет самовольно ушли с занятий.
Как рассказал начальник Немышлянского отдела полиции Александр Козленко, беглецы пешком дошли до станции метро Центральный рынок, а оттуда доехали на маршрутке до Красного Кута, где живет бабушка старшего парня.
Как объяснили беглецы, один из них тосковал по бабушкой, а другой решился на побег за компанию.
Путешественников привезли в Харьков и после проведенной профилактической беседы их передали в Центр реабилитации.