Сбежавшую из психоневрологического интерната в Харьковской области пациентку нашли

Полицейские нашли женщину, которая самовольно ушла из психоневрологического интерната в Харьковской области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

15 мая в полицию поступило сообщение от коллег-полицейских из Славянска Донецкой области о том, что люди узнали разыскиваемую женщину по фотографиям в социальных сетях и позвонили в полицию.

Женщину правоохранители уже вернули в медучреждение.

Она находится в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что 5 мая в полицию поступило сообщение от врачей Оскольського психоневрологического интерната о том, что 62-летняя женщина сбежала из лечебного заведения и не вернулась.

Агентство Телевидения Новости