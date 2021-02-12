Происшествия
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Сегодня 18:05
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Сбил и скрылся. Как прошло очередное судебное заседание по делу смертельной аварии на Залютинской?

- Чому покинули місце ДТП,  не зупинилися? - ….

Сегодня обвиняемый Сергей Космин совсем не хочет общаться со съемочной группой. По словам матери погибшего Антона Петрова, которого Космин летом насмерть сбил на своем белом Мерседесе и покинул умирать на обочине, виновник автотрощи перед заседанием едва ли не впервые подошел к ней, просил прощение и даже плакал. Но Светлана говорит, это никак не повлияет на их позицию, они настаивают, чтобы Космин ответил за смерть их единственного сына, поэтому будут добиваться для обвиняемого максимального законного наказания.

Светлана Петрова, мать погибшего:

Плакав, але скільки плачу я то знає тільки я і моя родина. Та я думаю, він хоче все щоб було мирно-тихо, щоб йому дали менший строк. Я розумію його як людина, бо автомобіль це страшна річ і з кожним, хто за кермо сідає, може таке статися. Але те, що явно він мав причину, по якій він скрився, ну ми не можемо це доказати - скоріш за все він був нетверезий, тому скривався.

Сегодня в Ленинском суде рассматривался иск от пострадавших - по возмещению морального ущерба с обвиняемого и страховой компании - в целом речь идет о 4-х миллионах гривен. Первым делом, по ходатайству защиты Петровых суд признал потерпевшей также и мать погибшего, а саму страховую компанию - гражданским ответчиком в уголовном производстве. Касаемо этого, ни адвокат, ни обвиняемый не возражали.

Игорь Ковбасенко, адвокат обвиняемого:

- Ваш підзахисний провину свою визнає? - Мій підзахисний провину свою визнає, що саме да, його діями сталося таке. Крім того, я що ще хочу вказати на ті обставини - раніше він надсилав 15 тисяч, зараз він переслав 20 тисяч відшкодування. Тобто, мій підзахисний не чекає - визнає суд позов чи не визнає, в якій сумі визнає, але він працює.

Впрочем, семья Петровых от Космина не приняла ни копейки. Следующее заседание суд назначил на середину апреля.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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