Сбой связи: lifecell извинился за возникшие в Украине перебои в работе

Сегодня, 7 ноября, в работе сети по всей Украине происходят перебои со связью у мобильного оператора lifecell.

lifecell извинился за возникшие из-за обновления ядра сети перебои в работе

Оператор мобильной связи компания lifecell сообщила о перебоях в работе сети по всей Украине в среду.

"Утром 7 ноября наблюдались перебои в работе сети lifecell по всей территории Украины, связанные с обновлением систем ядра сети. По состоянию на 10:30 проблемы решены, все сервисы сети работают в штатном режиме", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

Оператор также принес извинения своим абонентам за неудобства, возникшие при проведении технических работ.

Ранее, утром в среду пользователи сим-карт lifecell по всей территории Украины отмечали сложности с работой сети оператора.

Агентство Телевидения Новости