СБУ: хакеры используют тему COVID-19 для атак на украинские СМИ

Служба безопасности Украины нейтрализовала более 300 кибератак и киберинцидентов на объекты критической инфраструктуры в течение первого полугодия 2020 года, сообщает пресс-центр СБУ.

"К этим кибератакам были причастны почти 20 хакерских группировок, которые также разоблачены и обезврежены спецслужбой. Значительную часть хакеров напрямую контролировали из Российской Федерации. Их целью было нанесение ущерба украинским государственным органам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.

Также службой заблокирован масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР" через системы электронных платежей. Группа граждан на оккупированной части Луганщины под кураторством так называемого "МГБ ЛНР" и ФСБ РФ создала псевдофинансовое учреждение "Первый коммерческий центр". Эта структура обеспечивала проведение в ОРЛО операций по пополнению и снятию средств с банковских платежных карт Украины и РФ, валютно-обменных операций, денежных переводов через международные платежные системы, оборот электронных средств в запрещенных Украиной ресурсах.

Кроме того, спецслужба заблокировала противоправную деятельность организованной группы жителей Киева и Житомира. Также в этот период была попытка кибератаки на украинские СМИ, в СБУ заявили, что предотвратили рассылку писем на тему COVID-19 якобы от имени Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Источник: internetua.com

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