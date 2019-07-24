Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:03
Просмотров: 21

СБУ обвинила кинопрокатчиков в работе на спецслужбы России

СБУ обвинила кинопрокатчиков в работе на спецслужбы России

Служба безопасности расследует уголовное производство по подозрению украинских кинопрокатных компаний в перечислении средств спецслужбам России и саботаже украинских фильмов.

Об этом говорится в материалах Шевченковского районного суда, обнародованных в Едином реестре судебных решений 22 июля, передает Украинская правда.

Согласно материалам дела, уголовное производство открыто по обращению нардепа, имя которого не указывается.

"Из обращения народного депутата следует, что рынок кинопроката поделен между "В & Н Film Distribution Company", "Ukrainian Film Distribution", "Kinomania", "Volga Ukraine", "Multi Media Distribution", которые ежегодно получают в виде кассовых сборов в Украине около 100 миллионов долларов США", - говорится в документах.

Указано, что эти компании появились на украинском рынке как дочерние предприятия компаний РФ, имеют плодотворные финансово-хозяйственные отношения с российскими компаниями, их конечными владельцами выступают граждане РФ.

Отмечается, что эти компании "скрывают свои сверхприбыли путем осуществления финансово-хозяйственной операций с субъектами хозяйствования имеющих признаки фиктивности, а также перечисляют средства в адрес российских компаний за прокатные права".

Утверждается, что спецслужбы РФ на протяжении 2014-2016 годов "фактически заставили владельцев компаний, работающих на рынке кинопроката Украины направлять часть своих доходов для финансирования действий неустановленных лиц с целью совершения массовых беспорядков на территории Украины, посягательства на ее территориальную целостность, дестабилизации политической и экономической ситуации".

Кинопрокатчиков также обвиняют, что спецслужбы РФ используют их как агентов влияния в Украине, диктующих условия на рынке киноиндустрии и саботаже продвижения и показа украинских лент.

Согласно материалам суда, в июле СБУ попросила суд предоставить доступ к банковским счетам кинодистрибьюторов, и суд дал доступ следователем ГСУ СБУ к документам, содержащим банковскую тайну.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: кино, сбу

Читайте ещё:

Сериал «Игра престолов» получил рекордное число номинаций на «Эмми»
23.07.2019 11:46    113
Сюрприз для фанатов Marvel: Натали Портман сыграет Женщину-Тора
22.07.2019 10:26    173
UNIVERSAL анонсировала два финальных "Хэллоуина"
21.07.2019 10:43    96
В сети появился трейлер продолжения комедии "Джей и молчаливый Боб"
20.07.2019 11:11    154
На Харківщині СБУ блокувала контрабандне ввезення з Росії друкованої продукції на понад мільйон гривень
20.07.2019 10:22    177
Краткая история скандала вокруг Кевина Спейси
20.07.2019 10:10    167
СБУ викрила масштабний механізм привласнення в інтересах бойовиків комунального майна у Києві
20.07.2019 08:17    167
СБУ пресекла деятельность компаний, финансировавших боевиков на Донбассе
20.07.2019 06:08    157
Инну Чурикову срочно госпитализировали из-за падения со сцены
19.07.2019 10:16    341
На Закарпатті СБУ викрила посадовців митниці на вимаганні грошей у громадян
19.07.2019 10:07    147
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 