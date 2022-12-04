СБУ опублікувала перелік осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО

Служба безпеки України опублікувала повний список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО і були затверджені Президентом Володимиром Зеленським.

Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов’язані з цією організацією. Зокрема, це:

◾️ Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);

◾️ Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);

◾️ Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський);

◾️ Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);

◾️ Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);

◾️ Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);

◾️ Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);

◾️ Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);

◾️ Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);

◾️ Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).

Більшість із них наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном.

Фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема:

◾️ запропонували приєднати очолювані ними єпархії до рпц;

◾️ погодились на співпрацю з окупаційною владою;

◾️ просувають проросійські наративи;

◾️ виправдовують військову агресію росії в Україні.

Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення.

Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності.

СБУ продовжує комплексну роботу щодо захисту української державності і надалі викриватиме осіб, які загрожують суверенітету і територіальній цілісності України.

Агентство Телевидения Новости