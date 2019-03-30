СБУ передало Виктории Сюмар список журналистов, которые сотрудничают со спецслужбами России

Сюмар: некоторые парламентские журналисты сотрудничают со спецслужбами России

Служба безопасности передала председателю комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар список аккредитованных в Верховной Раде журналистов, которые сотрудничают со спецслужбами России.

Об этом Виктория Сюмар заявила в интервью «Укрінформ».

«У меня есть часть представлений от Службы безопасности Украины, что такие "журналисты" сотрудничают с российскими спецслужбами. Они сначала провоцируют определенные ситуации, снимают их, а затем вырезают фрагменты видео и передают их российским телеканалам. Для чего это делается? Именно для информационной войны против Украины: сначала спровоцировать, а потом активно массово использовать это в средствах пропаганды», ­- утверждает Сюмар.

Кроме этого, она подчеркнула, что на данный момент в Верховной Раде официально аккредитованы 4 тысячи журналистов и большая часть этих людей занимается там неизвестно чем. Из-за этого, на последнем заседании комитета было решено лишить аккредитации журналиста газеты "Украинская беспризорные несовершеннолетние дети" Бориса Сахно, который просто становился рядом с известными политиками, чтобы его показывали по телевизору.

Из-за такого количества журналистов, еще в 2017 году Сюмар зарегистрировала законопроект о порядке информирования деятельности субъектов властных полномочий. В проекте предлагалось, в частности, обязать журналистов аккредитоваться на каждую сессию Рады отдельно. Но законопроект был отозван.

Напоминаем, летом 2018 года Регламентный комитет предложил закрыть доступ в кулуары парламента для журналистов. Предлагалось обустроить пресс-центр для журналистов на третьем этаже, а на первый и второй этажи пускать только народных депутатов.

Источник: lb.ua

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