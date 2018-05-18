СБУ попередила розповсюдження антиукраїнської друкарської продукції

Співробітники Служби безпеки України попередили розповсюдження антиукраїнської друкованої продукції в інтересах країни-агресора.

Правоохоронці задокументували факт виготовлення на одному з приватних поліграфічних підприємств України календарів футбольних ігор ЧС-2018, із зображенням карти РФ з тимчасово окупованою територією АР Крим. За інформацією спецслужби, вказані календарі мали надійти до роздрібного продажу по всій території нашої держави.

У рамках відкритого кримінального провадження за ст. 110 Кримінального кодексу України співробітники СБУ вилучають надруковану партію антиукраїнської продукції.

Тривають слідчі дії.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»