СБУ попередила розповсюдження антиукраїнської друкарської продукції
Співробітники Служби безпеки України попередили розповсюдження антиукраїнської друкованої продукції в інтересах країни-агресора.
Правоохоронці задокументували факт виготовлення на одному з приватних поліграфічних підприємств України календарів футбольних ігор ЧС-2018, із зображенням карти РФ з тимчасово окупованою територією АР Крим. За інформацією спецслужби, вказані календарі мали надійти до роздрібного продажу по всій території нашої держави.
У рамках відкритого кримінального провадження за ст. 110 Кримінального кодексу України співробітники СБУ вилучають надруковану партію антиукраїнської продукції.
Тривають слідчі дії.
Прес-центр СБ України
Источник: ssu.gov.ua