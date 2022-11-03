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СБУ повідомила про підозру дочці міністра оборони України 2012-2014 років Павла Лєбєдєва

СБУ повідомила про підозру дочці міністра оборони України 2012-2014 років Павла Лєбєдєва

За матеріалами слідства, Альона Лєбєдєва керувала підприємствами, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу рф.

Причому, вона продовжувала робити це дистанційно під час гібридної війни з Росією, навіть після того, як втекла з України.

Лебедєва Альона Павлівна управляюча бізнесом батька та кінцевий бенефіціарний власник промислово-інвестиційної групи «АУРУМ ГРУП», яка включає понад 50 суб’єктів господарювання, в тому числі ПРАТ «Свеський насосний завод», ТОВ «ТД «НАСОСХОЛДИНГ» та ТОВ «Дизельний завод».

Деякий час була дружиною Володимира Шутова, сина Олександра Шутова, колишнього начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС України.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/19487

Новости портала «Весь Харьков»

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