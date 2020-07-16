Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:28
Просмотров: 73

СБУ припинила діяльність 25 шахрайських call-центрів, які виманювали кошти у громадян

СБУ припинила діяльність 25 шахрайських call-центрів, які виманювали кошти у громадян

СБУ припинила діяльність 25 шахрайських call-центрів, які виманювали кошти у громадян

Обсяги такого шахрайства зростають одночасно з поширенням електронної комерції, досить часто call-центри є одним із ланцюжків злочинного механізму. Кіберспеціалісти СБУ спільно з Національною поліцією здійснюють комплексні заходи для локалізації і блокування таких схем.

Завдяки діям правоохоронців за цей період було проведено 45 обшуків у організаторів оборудок, вилучено понад 600 одиниць обладнання, 14 особам оголошені підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

СБУ припинила діяльність 25 шахрайських call-центрів, які виманювали кошти у громадян

Наприклад, у червні 2020 року було викрито організоване злочинне угруповання у Кривому Розі. Його учасники виманювали у громадян персональні дані, ініціювали нібито «відновлення» сім-карток, а потім оформляли від чужого імені онлайн кредити. Таким чином шахраї викрали понад 1 мільйон гривень у громадян. Від оборудки постраждали понад 300 осіб.

Чотирьох осіб із групи затримано, їм повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.

Загалом кіберспеціалісти СБУ зазначають, що найбільш поширені схеми у шахраїв: виманювання у громадян персональних даних або реквізитів банківських карток, втягування їх у псевдоінвестиційні проекти, оформлення кредитів на чуже ім'я, продаж фальсифікованих або відсутніх товарів.

СБУ припинила діяльність 25 шахрайських call-центрів, які виманювали кошти у громадян

До роботи цих фейкових call-центрів організатори залучають студентів, іноземців, малозабезпечених. І досить часто використовують потужності російських компаній, які перебувають під санкціями в Україні.

Для комплексної протидії шахрайству кіберспеціалісти СБУ не тільки проводять загальнодержавні спецзаходи, а й рекомендують громадянам підвищувати свою обізнаність у цьому питанні. Зокрема, рекомендується не розкривати персональну інформацію та дані банківських карток і не фіксувати їх на сумнівних вебресурсах, консультуватися тільки в call-центрах банків, де ви обслуговуєтеся, не брати участь у підозрілих фінансових операціях та проєктах.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

НАЗК вводить у дослідну експлуатацію новий е-реєстр звітів політичних партій “Politdata”
Сегодня 08:56    53
У прифронтовому селищі на Донеччині затримали мінометника «ДНР»
Сегодня 07:35    77
В Киеве убили следователя СБУ, который расследовал преступления на Донбассе
Сегодня 06:25    138
За матеріалами СБУ до 10 років позбавлення волі засуджено ексміністра так званого «міністерства охорони здоров’я Республіки Крим»
15.07.2020 09:16    141
Україна приєдналася до Open Data Maturity Report
15.07.2020 08:18    121
Минфин начинает выводить из тени интернет-торговцев
14.07.2020 09:23    237
СБУ блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюти
14.07.2020 08:25    112
В Мінцифрі презентували інтерактивну карту інфраструктури підтримки підприємництва
13.07.2020 08:30    130
Google запретит рекламу товаров и услуг, тайно отслеживающих людей и собирающих личную информацию
13.07.2020 08:21    128
За півроку СБУ викрила 372 посадовців, які вчинили злочини
12.07.2020 11:06    188
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 