СБУ припинила діяльність 25 шахрайських call-центрів, які виманювали кошти у громадян

Обсяги такого шахрайства зростають одночасно з поширенням електронної комерції, досить часто call-центри є одним із ланцюжків злочинного механізму. Кіберспеціалісти СБУ спільно з Національною поліцією здійснюють комплексні заходи для локалізації і блокування таких схем.

Завдяки діям правоохоронців за цей період було проведено 45 обшуків у організаторів оборудок, вилучено понад 600 одиниць обладнання, 14 особам оголошені підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Наприклад, у червні 2020 року було викрито організоване злочинне угруповання у Кривому Розі. Його учасники виманювали у громадян персональні дані, ініціювали нібито «відновлення» сім-карток, а потім оформляли від чужого імені онлайн кредити. Таким чином шахраї викрали понад 1 мільйон гривень у громадян. Від оборудки постраждали понад 300 осіб.

Чотирьох осіб із групи затримано, їм повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.

Загалом кіберспеціалісти СБУ зазначають, що найбільш поширені схеми у шахраїв: виманювання у громадян персональних даних або реквізитів банківських карток, втягування їх у псевдоінвестиційні проекти, оформлення кредитів на чуже ім'я, продаж фальсифікованих або відсутніх товарів.

До роботи цих фейкових call-центрів організатори залучають студентів, іноземців, малозабезпечених. І досить часто використовують потужності російських компаній, які перебувають під санкціями в Україні.

Для комплексної протидії шахрайству кіберспеціалісти СБУ не тільки проводять загальнодержавні спецзаходи, а й рекомендують громадянам підвищувати свою обізнаність у цьому питанні. Зокрема, рекомендується не розкривати персональну інформацію та дані банківських карток і не фіксувати їх на сумнівних вебресурсах, консультуватися тільки в call-центрах банків, де ви обслуговуєтеся, не брати участь у підозрілих фінансових операціях та проєктах.

Источник: ssu.gov.ua

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