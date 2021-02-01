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СБУ проводить слідчі дії за кримінальним провадженням щодо незаконних зборів акціонерів АТ «Мотор Січ»

СБУ проводить слідчі дії за кримінальним провадженням щодо незаконних зборів акціонерів АТ «Мотор Січ»

Служба безпеки України проводить санкціоновані судом слідчо-оперативні дії у Запоріжжі за адресою оголошення ТОВ «МС-4» загальних зборів акціонерів.

Правоохоронці фіксують можливі протиправні дії представників компаній «DCH» та «Skyrizon Aircraft Holdings Limited», які пов’язані із встановленням контролю над акціонерним товариством «Мотор Січ».

У межах розпочатого кримінального провадження, Служба документує факти підготовки до знищення виробничих потужностей акціонерного товариства, яке має важливе оборонне та народногосподарське значення.

Тривають слідчі дії.

Источник: ssu.gov.ua

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