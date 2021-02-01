СБУ проводить слідчі дії за кримінальним провадженням щодо незаконних зборів акціонерів АТ «Мотор Січ»

Служба безпеки України проводить санкціоновані судом слідчо-оперативні дії у Запоріжжі за адресою оголошення ТОВ «МС-4» загальних зборів акціонерів.

Правоохоронці фіксують можливі протиправні дії представників компаній «DCH» та «Skyrizon Aircraft Holdings Limited», які пов’язані із встановленням контролю над акціонерним товариством «Мотор Січ».

У межах розпочатого кримінального провадження, Служба документує факти підготовки до знищення виробничих потужностей акціонерного товариства, яке має важливе оборонне та народногосподарське значення.

Тривають слідчі дії.

Источник: ssu.gov.ua

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