СБУ: Сын Януковича хотел устроить провокацию на Банковой

Сын беглого экс-президента Виктора Януковича пытался организовать провокацию на улице Банковой в Киеве.

Об этом на брифинге 3 октября в Киеве заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

По его словам, Россия продолжает организовывать провокации для дестабилизации ситуации в Украине, и ряд из них СБУ удалось предотвратить.

"15 и 16 сентября совместно с Национальной полицией пресечены намерения бывшего лидера " Молодых регионов " Сергея Хижняка, который находится на территории РФ, по указанию и финансированию Александра Януковича организовать провокационную акцию возле Администрации президента Украины", - сказал Кононенко.

По его словам, стоимость провокации оценена российской стороной в 3000 долларов США.

"Аванс в размере 30 000 гривен был перечислен Хижняком на банковскую карточку организатора акции сразу после получения согласия на ее проведение", - отметил Кононенко.

По словам представителя СБУ, организаторы и участники акции задержаны, допрошены, задокументирован заказной характер акции, изъята соответствующая документация.

Агентство Телевидения Новости