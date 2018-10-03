Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:08
Просмотров: 156

СБУ: Сын Януковича хотел устроить провокацию на Банковой

СБУ: Сын Януковича хотел устроить провокацию на Банковой

Сын беглого экс-президента Виктора Януковича пытался  организовать провокацию на улице Банковой в Киеве.

Об этом на брифинге 3 октября в Киеве заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

По его словам, Россия продолжает организовывать провокации для дестабилизации ситуации в Украине, и ряд из них СБУ удалось предотвратить.

"15 и 16 сентября совместно с Национальной полицией пресечены намерения бывшего лидера " Молодых регионов " Сергея Хижняка, который находится на территории РФ, по указанию и финансированию Александра Януковича организовать провокационную акцию возле Администрации президента Украины", - сказал Кононенко.

По его словам, стоимость провокации оценена российской стороной в 3000 долларов США.

"Аванс в размере 30 000 гривен был перечислен Хижняком на банковскую карточку организатора акции сразу после получения согласия на ее проведение", - отметил Кононенко.

По словам представителя СБУ, организаторы и участники акции задержаны, допрошены, задокументирован заказной характер акции, изъята соответствующая документация.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 