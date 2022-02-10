СБУ виявила реальний схрон зі зброєю під час контрдиверсійних навчань на Донбасі

Співробітники СБУ виявили справжній схрон зі зброєю та боєприпасами під час контрдиверсійних навчань на Донбасі. За попередніми даними, тайник облаштували учасники російсько-гібридних військ для вчинення диверсій на території регіону та активного спротиву силам АТО\ООС.

Схованка була облаштована у підвалі покинутої будівлі. Зі схрону правоохоронці вилучили:

• 1766 патронів калібру 7,62 мм,

• 3 заряди до РПГ-7,

• 2 гранати ВОГ-25,

• 3 гранати РГД,

• 3 запали УЗРГМ,

• 46 патронів до великокаліберного кулемета ДШК калібру 12,7 мм.

Вилучені засоби ураження передано вибухотехнікам ДСНС для утилізації.

Профілактичні заходи проводились у взаємодії з Угрупованням із контрдиверсійної боротьби ООС Національної гвардії і Нацполіцією.

Нагадаємо, що СБУ як загальнодержавний орган боротьби з тероризмом продовжує системну роботу з профілактики та протидії диверсійній діяльності на сході України.

Систематично проводяться навчання, у ході яких співробітники спецслужби відпрацьовують навички зі встановлення місця перебування бойовиків та їх спільників, профілактичні бесіди із мешканцями прифронтових селищ, вилучають із незаконного обігу зброю та боєприпаси.

Источник: ssu.gov.ua

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