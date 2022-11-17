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СБУ виявила ще одну катівню рашистів у звільненому Херсоні

Під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні співробітники СБУ та Нацполіції виявили ще одну катівню російських окупантів.

Рашисти у нелюдських умовах утримували там місцевих патріотів, які відмовлялися співпрацювати з ворогом.

Херсонців допитували та жорстоко катували. У ході огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур.

Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб задокументувати всі злочини окупантів, встановити винних та притягнути їх до відповідальності.

СБУ виявила ще одну катівню рашистів у звільненому Херсоні

СБУ виявила ще одну катівню рашистів у звільненому Херсоні

СБУ виявила ще одну катівню рашистів у звільненому Херсоні

СБУ виявила ще одну катівню рашистів у звільненому Херсоні

СБУ виявила ще одну катівню рашистів у звільненому Херсоні

СБУ виявила ще одну катівню рашистів у звільненому Херсоні

СБУ виявила ще одну катівню рашистів у звільненому Херсоні

СБУ виявила ще одну катівню рашистів у звільненому Херсоні

СБУ виявила ще одну катівню рашистів у звільненому Херсоні

СБУ виявила ще одну катівню рашистів у звільненому Херсоні

Джерело: https://t.me/SBUkr/5787

Новости портала «Весь Харьков»

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