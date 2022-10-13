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СБУ викрила депутата від опзж та ще двох колаборантів, які «здавали» учасників спротиву у Лимані та на Херсонщині

СБУ викрила депутата від опзж та ще двох колаборантів, які «здавали» учасників спротиву у Лимані та на Херсонщині

Служба безпеки затримала ще двох ворожих поплічників під час стабілізаційних заходів на деокупованих територіях півдня та сходу України. Вони входили до складу місцевих окупаційних адміністрацій і допомагали агресорам чинити репресії проти українців.

У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру також колишньому секретарю Олешківської міськради від забороненої партії опзж, якого ворог призначив «віцемером» захопленого міста.

Під час розслідування співробітники СБУ зібрали беззаперечні докази вини зловмисників у злочинах проти державної безпеки України. Кожного з кремлівських «гауляйтерів» буде покарано.

Так, у деокупованому Лимані контррозвідка Служби безпеки затримала місцеву жительку, яка добровільно погодилась співпрацювати з агресорами.

Встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення вона закликала людей підтримати загарбників. За це окупанти запропонували їй очолити так зване «управление труда и соцзащиты населения» в тимчасово захопленому місті.

Перед призначенням на «посаду» її направили до окупованого Єнакієвого для проходження «ідеологічних курсів» щодо правил поширення кремлівського режиму.

Після цього колаборантка намагалась сформувати «штат» псевдоустанови і проводила особисті співбесіди з потенційними «кандидатами».

Також вона допомагала агресорам збирати установчі дані на учасників АТО, які проживали на території міста.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ще одного колаборанта затримано у деокупованому Нововоскресенському на Херсонщині. Затриманим виявився керівник місцевої окупаційної адміністрації.

Зловмисник агітував за підтримку загарбників, намагався змусити селищних освітян співпрацювати з ними, а також «здавав» українських активістів, зокрема учасників руху спротиву.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Крім того, СБУ задокументувала колабораційну діяльність так званого «первого заместителя военно-гражданской администрации» тимчасово окупованого міста Олешки на Херсонщині. До цього він був депутатом місцевої ради від забороненої партії опзж.

Зрадник приєднався до агресорів після захоплення частини регіону. Він допомагає їм у матеріально-технічному забезпеченні, зокрема постачав оргтехніку до окупаційної адміністрації. Також він підписує незаконні доручення щодо виконання московських вказівок у захопленому місті.

Наразі співробітники СБУ встановили місцезнаходження колаборанта і зафіксували маршрути його переміщення. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники СБУ Херсонської, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Джерело: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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