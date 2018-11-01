СБУ викрила російські спецслужби на вербуванні родичів українських військових (ВІДЕО)

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України викрили неодноразові факти вербування представниками ФСБ РФ та МДБ «Л/ДНР» близьких родичів українських військовослужбовців.

Оперативники спецслужби встановили, що дружини трьох офіцерів Збройних Сил України були завербовані під час перебування у своїх батьків у РФ та на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

На жінок здійснювався психологічний тиск, їм погрожували забороною в’їзду-виїзду, в’язницею, утисками батьків. Внаслідок чого вони надали письмові згоди на конфіденційне співробітництво з обранням псевдонімів.

Співробітники російських спецслужб та їх підконтрольних підрозділів-маріонеток також намагалися отримати від жінок інформацію про військові звання, посади, місця перебування та службові обов’язки їхніх чоловіків, а також даних про військові підрозділи, де вони проходять службу, їх задіяння в операції Об’єднаних сил.

Оперативники військової контррозвідки СБУ попередили втягування в протиправну діяльність громадянок України, які були вимушені погодитися на співробітництво з ворожими спецслужбами. Після повернення на підконтрольну українській владі територію, жінки співпрацюють зі слідством та дають покази відносно обставин їх вербувань та отриманих завдань.

Служба безпеки України нагадує, що за вчинення злочинів за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Разом з тим, згідно з положеннями частини другої статті 111 КК України – звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання. Частина друга статті 258-3 передбачає звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв’язку із створенням або діяльністю такої групи чи організації.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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